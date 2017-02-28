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До 700 тысяч туристов посещают Минск за год

28.02.2017 - 17:40

Новости Беларуси. Сколько иностранцев приезжает в столицу Беларуси, рассказали в «Большом городе».

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Официальная статистика не радует, но официальная статистика считает только тех туристов, которые приезжают в столицу, воспользовавшись услугами туристических предприятий. Мы же понимаем, что тенденции в мировом туризме таковы, что 80-85% потока туристов – это индивидуальные туристы, которые едут в страну, не пользуясь услугами туристических предприятий.

По неофициальной статистике, Минск посещает, в среднем, порядка 600-700 тысяч туристов в год.

Олег Степанюк, СТВ:
По сравнению с соседними столицами, наверное, это не так много?

Елена Плис:
Да, это не столь большая цифра и я думаю, что нам есть к чему стремиться. И возможности для увеличения потока созданы все в данный момент.

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