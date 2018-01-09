До семи лет тюрьмы: что известно о задержании зам главврача детской областной больницы

Новости Беларуси. Правоохранители Минской области задержали за взятку заместителя врача детской областной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спецоперация проходила в Колодищах: там доктор взял 1000 рублей от предпринимателя. Деньги последний давал за «благоприятное» решение вопроса о привлечении «нужного» подрядчика для ремонта больницы.

Задержанный более семи лет работал в учреждении. Согласно законодательству, ему может грозить лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества и без права занимать определенные должности.