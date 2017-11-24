﻿ Добираться из Колодищ в Минск станет проще: 1 декабря запустят пригородный автобус | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Добираться из Колодищ в Минск станет проще: 1 декабря запустят пригородный автобус

24.11.2017 - 19:49

Новости Беларуси. Пригородный автобус № 242 «Уручье–Колодищи-2» начнет свою работу 1 декабря 2017 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Отправляться автобус будет от станции метро «Уручье» в 05:30. А вечером доехать с остановки «Колодищи-2» до Минска можно будет в 22:40. Всего на территории поселка будет шесть остановок. Утром и днем ​​будет курсировать дополнительный автобус, на котором дети смогут доехать в школу или садик.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»
Этот маршрут стало возможным открыть после того, как уличная дорожная сеть в поселке Колодищи была приведена к требуемым параметрам. Трасса этого автобуса будет пролегать по улице Энтузиастов, временный разворот планируется на перекрестке улицы Энтузиастов и улицы Днепровской.

Условия для подвоза людей и сейчас несовершенны. Но местные жители ждали маршрут не один год, и им пошли навстречу. Транспортники вместе с работниками дорожных служб и сотрудниками ГАИ приняли ряд решений для того, чтобы сделать маршрут безопасным.

Добираться из Колодищ в Минск станет проще: 1 декабря запустят пригородный автобус

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске изменится расписание транспорта и добавится 10-12 новых маршрутов перед Европейскими играми
В Минске изменится расписание транспорта и добавится 10-12 новых маршрутов перед Европейскими играми
В Минск ко II Евроиграм закупят около 800 автобусов, троллейбусов и электробусов
В Минск ко II Евроиграм закупят около 800 автобусов, троллейбусов и электробусов
«Маршала Лосика, 28»: новая автобусная остановка в Сухарево
«Маршала Лосика, 28»: новая автобусная остановка в Сухарево
Директор минского метро о третьей линии, горизонтальных эскалаторах и «толкачах»
Фото: facebook.com/merkieva
Фотофакт: Виталий Кличко тестирует МАЗ в Киеве
Фото: ГУВД Мингорисполкома
В Минске милиция разыскивает безбилетного пассажира, напавшего на контролера
Как будет ходить общественный транспорт в Минске на ноябрьские праздники?
Как будет ходить общественный транспорт в Минске на ноябрьские праздники?
«Большой город»: важная информация для пассажиров в интервью с директором «Минсктранс»
Все новости по теме Европейские игры, Общественный транспорт
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru