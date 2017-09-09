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Добра, мира, здоровья и счастья и улыбок: что желают Минску в его День рождения

09.09.2017 - 18:03

Новости Беларуси. 9 сентября возле Дворца спорта до самого вечера работает город мастеров, где зашкаливает плотность уникальных произведений ручной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изделия из кожи, дерева… Здесь можно купить даже валенки.

И, конечно, авторские сувениры для друзей из других стран. Кстати о подарках: на прошлый глобальный юбилей в 1967 Минску, среди прочего, подарили семь тонн черешни от молдавских друзей. Какие деликатесы окажется в списке нынешних презентов, пока прогнозировать рановато.

Ольга Осадчая, СТВ:
Но, пожалуй, самым душевным урожаем юбиляра радуют сами минчане. Ведь наверняка у каждого из жителей столицы найдутся теплые ассоциации и воспоминания о важнейших жизненных моментах, которые и представить нельзя без любимой столицы.

Горожане:
У меня Минск ассоциируется с большими переменами. Я сама из провинции, переехала сюда жить и работать. И так получилось, что и семью создала.

Поэтому для меня Минск ассоциируется с какой-то радостью, новой жизнью.

Я коренная минчанка. Минск для меня связан с моим рождением, детством.

Я приехал из Петербурга. Шикарный город, я здесь бывал много раз. Нравится, здесь люди очень светлые, приветливые, добрые, не злые.

Он у меня очень ассоциируется с фонтанами, с красивыми ларьками, магазинчиками.

Столице Беларуси желаю благоденствия. Всем жителям здоровья, благосостояния.

Я желаю своему городу добра, мира, здоровья и счастья. И улыбок!

9 пар из каждого района Минска поженились в юбилей столицы в городской ратуше

Добра, мира, здоровья и счастья и улыбок: что желают Минску в День его рождения

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