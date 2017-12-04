Добрые истории: Степан и его команда бесплатно помогают на дорогах

На дороге может случиться всякое. Если внезапно возникли проблемы с автомобилем, Степан и команда волонтеров-энтузиастов готовы прийти на помощь.
На дороге может случиться всякое. Если внезапно возникли проблемы с автомобилем, Степан и команда волонтеров-энтузиастов готовы прийти на помощь.
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