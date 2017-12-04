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Добрые истории: Степан и его команда бесплатно помогают на дорогах

04.12.2017 - 13:19

На дороге может случиться всякое. Если внезапно возникли проблемы с автомобилем, Степан и команда волонтеров-энтузиастов готовы прийти на помощь.

 

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Фото.
Фото.

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Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале skliss
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