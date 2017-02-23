новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Дочь не вернулась домой: в Миснком районе спасатели сняли 11-летнюю девочку с башни сотовой связи

23.02.2017 - 17:00

Новости Беларуси. В Минском районе 11-летняя девочка забралась на башню сотовой связи. Что именно толкнуло ее на столь опасное приключение – пока неизвестно.

Спуститься на землю ей удалось только с помощью веревки и в сопровождении двух спасателей.

Кристина Борейко, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В службу спасения поступило сообщение от гражданки о том, что ее 11-летняя дочь не вернулась домой. Возможно, со слов знакомых девочки, она находится на башне сотовой связи, расположенной в Минском районе. Позже от работников милиции поступила информация о том, что она действительно находится на башне сотовой связи, на высоте 45 метров, и самостоятельно спуститься не может.

Спасатели оказали девочке экстренную психологическую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С высоты, равноценной 12-этажному дому, ее доставили в больницу с диагнозом «общее переохлаждение организма».

Дочь не вернулась домой: минские спасатели сняли 11-летнюю девочку с башни сотовой связи

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Китае двое рабочих спасли девочку, которая висела на решетке 4 этажа
В Китае двое рабочих спасли девочку, которая висела на решетке 4 этажа
В Добрушском районе мужчина упал в колодец и был вытянут из ледяной воды только через семь часов
В Добрушском районе мужчина упал в колодец и был вытянут из ледяной воды только через семь часов
Житель Новой Зеландии и его шестилетняя дочь выжили после месяца в открытом море на разбитой яхте
Житель Новой Зеландии и его 6-летняя дочь выжили после месяца в открытом море на разбитой яхте
В Китае арестованы более 100 человек, занимавшиеся киднеппингом
В Китае арестованы более 100 человек, занимавшиеся киднеппингом: спасено 36 детей
Фото носит иллюстративный характер
«Сразу подумал, что вести себя нужно спокойно и добродушно»: в Борисове милиционер спас малыша
Владислав Базовский
Милиционер спас минчанку, сбежавшую из больницы после операции
Сергей Ковган
Под крыльями «Ангела»: за 4 года поисково-спасательным отрядом найдены сотни пропавших людей
Анвар Игамбердиев, председатель общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах»
С начала года в Беларуси выявлено больше 400 несовершеннолетних нарушителей правил поведения возле воды
Все новости по теме Спасение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru