новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Долгожданное событие: на Улице Уборевича ключи от квартир получили 119 семей

03.03.2017 - 20:41

Новости Беларуси. Ключи от квартиры к Международному женскому дню! Крупными подарками продолжают баловать минчан.

Новоселье 3 марта отмечают в Заводском районе на улице Уборевича. Ключи от новой квартиры получили 119 семей.

Счастливые обладатели своего жилья не скрывают эмоций.

Алина Табальчук:
Это очень долгожданное событие. Раньше мы жили здесь, в Чижовке. Это место, где мы родились, выросли, и здесь мы снова будем жить.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района:
17 марты мы отмечаем 79-летие Заводского района. Поэтому март для нас знаменательный, торжественно проводим это мероприятие. 119 семей, из них половина – это нуждающиеся, вторая половина – долевым способом.

Современный десятиэтажный дом возведен с эркерами.

В преддверии праздника новоселы могут заехать в свои квартиры, чтобы успеть расставить мебель и отметить торжество в собственном доме. За окном – детская площадка с современными игровыми комплексами и парковка. Традиционно здесь устроили настоящий праздник с песнями и хороводами. Так соседи уже успели подружиться семьями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Долгожданное событие: на Улице Уборевича ключи от квартир получили 119 семей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Цена квадрата для многодетных и новые ветки метро: ответы на основные вопросы строительства в Минске-2017
Цена квадрата для многодетных и новые ветки метро: ответы на основные вопросы строительства в Минске-2017
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь
Андрей Кобяков: стоимость квадратного метра жилья должна сравняться со средней зарплатой в течение трех лет
Дом для сотрудников МВД: ключи от квартир в деревне Боровая 17 февраля получили почти 200 семей
Дом для сотрудников МВД: ключи от квартир в деревне Боровая 17 февраля получили почти 200 семей
Первый арендный дом на 80 квартир ввели в строй в Клецке
Первый арендный дом на 80 квартир ввели в строй в Клецке
Молодечно
Уплотнение застройки и реконструкция старых зданий: генпланы Воложина и Молодечно скорректируют
В Беларуси усовершенствуют механизм оказания господдержки при строительстве жилья
В Беларуси усовершенствуют механизм оказания господдержки при строительстве жилья
Строительство дома
Акцент на энергоэффективные дома и квадратный метр не дороже 970 рублей: планы правительства на 2017 год
Жилой дом в Минске
Квадратный метр жилья в Беларуси можно будет купить за одну среднюю зарплату
Все новости по теме Государственная политика в области жилищного строительства
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru