Доллар подешевел на торгах 11 декабря

Новости Беларуси. Следить за ходом валютных торгов теперь можно в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При желании даже принять в них участие. На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в течение всей недели получать информацию о торгах можно бесплатно.

Потом за услугу придется платить.

Пользователь онлайн-биржи может самостоятельно наблюдать за тем, как проходят торги и принимать продуманные решения по покупке или продаже иностранной валюты.

Доллар сегодня в минусе на треть копейки, актуальный курс 2 рубля 3 копейки. Евро подорожал на 0,42 копейки, курс на 12 декабря – 2,39. Российский в минусе на 0,28 копейки и за сотню торгуют 3 рубля 43 копейки.