﻿ Доллары и машины: как награждали победителей Олимпиады в 1994 году? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

Доллары и машины: как награждали победителей Олимпиады в 1994 году?

05.02.2018 - 16:21

Новости Беларуси. Хоть о деньгах не принято говорить, но перед каждой Олимпиадой озвучивается сумма призовых за завоеванные награды, и они выглядят достаточно привлекательно, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Светлана Парамыгина, заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь, серебряный призёр Олимпийских игр 1994 года по биатлону, трехкратная чемпионка мира, двукратный призёр чемпионатов мира, обладательница Кубка мира отвечает на вопросы ведущих в программе «Неделя спорта».

Светлана Вячеславовна, а была ли такая практика в годы вашего выступления в 1994 году?

Светлана Парамыгина, трехкратная чемпионка мира по биатлону:
Нас провожали скромно. Кебич тогда приехал в Раубичи. Это был довольно темный актовый зал. Нас собрали. Не скажу, что мы были по-праздничному одеты, потому что мы и не предполагали. Из всего, что я помню – суммы, по-моему, не озвучивали. Единственное, Кебич тогда сказал, что лучшим белорусским олимпийцам будет вручена машина.

Что касается денежных сумм, я узнала лично о них только после Олимпиады. Мне выплатили 3000 долларов. Я сложила их с премией моего тренера-отца – это было 200 долларов, и папа купил на них подержанный автомобиль и 40-летний домик в деревне посреди леса.

Когда папа приехал в Брест покупать машину, и отдавал уже деньги, то деньги не хотели брать – долларовые купюры были 60-х годов. Никто тогда не видел таких денег.

Доллары и машины: как награждали победителей Олимпиады в 1994 году?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Программа Олимпийских игр-2018. Когда болеть за белорусских спортсменов?
Программа Олимпийских игр-2018. Когда болеть за белорусских спортсменов?
Фото: IBU TV
«Это больше, чем лыжи и стрельба. Это семья». Домрачева, Бьорндален и другие объяснили правила биатлона
Фото: instagram.com/martinfourcade
Непобедимый Мартен Фуркад. Биатлонист об успехе, тренировках, семье и допинге
История побед и достижений белорусов на Олимпийских играх разных лет
История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх
Фото: instagram.com/r.eletnov
«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018
Экскурсия по спортивным площадкам зимней Олимпиады. На каких склонах и трассах будут сражаться белорусы
Экскурсия по спортивным площадкам зимней Олимпиады. На каких склонах и трассах будут сражаться белорусы
«Главное, психологически не сломаться». Что Гришин пожелал белорусским олимпийцам перед Играми
«Главное, психологически не сломаться». Что Гришин пожелал белорусским олимпийцам перед Играми
Чем занимается чемпионка мира по биатлону Парамыгина после завершения спортивной карьеры?
Чем занимается чемпионка мира по биатлону Парамыгина после завершения спортивной карьеры?
Все новости по теме Зимняя Олимпиада – 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru