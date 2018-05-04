﻿ Дом графа Потоцкого в Березинском районе уйдёт с молотка | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Дом графа Потоцкого в Березинском районе уйдёт с молотка

04.05.2018 - 18:30

Новости Беларуси. Власти Березино выставляют на аукцион усадебный дом графа Потоцкого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Постройка первой половины XIX века признана историко-культурной ценностью, но уже несколько десятилетий пустует. По мнению специалистов, двухэтажная усадьба и 5 гектаров прилегающей территории – перспективный проект для туристического или гостиничного бизнеса.

Наталья Кратковская, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Березинского райисполкома:
Как вы видите, здание неплохо сохранилось и у нас есть перспективы на это здание, потому что его можно реконструировать, восстановить. Очень хороший объект для привлечения туристов: здесь разместить гостиничные типы, может быть, какой-то усадебный дом восстановить, и будет ресторан или какой-то другой объект туризма. Поэтому если будут какие-то инвесторы, которые будут готовы к нам прийти, мы рады будем их всех встретить, тем более, что у нас есть под это инвестиционные программы.

Начальная цена усадьбы графа Потоцкого еще не указана – участок только готовится к продаже через аукцион. Но известно, что на реставрацию постройки будущему владельцу придется потратить около 2 миллионов рублей.

Дом графа Потоцкого в Березинском районе уйдёт с молотка

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Что стало с усадьбой «электрического человека» в деревне Наднеман?
Что стало с усадьбой «электрического человека» в деревне Наднеман?
На даче живописца Бялыницкого-Бирули в Тверской области воссоздали интерьеры начала ХХ века: фотофакт
На даче живописца Бялыницкого-Бирули в Тверской области воссоздали интерьеры начала ХХ века: фотофакт
Российский бизнесмен создает музей шляхты в Волковысском районе. Репортаж СТВ
Российский бизнесмен создает музей шляхты в Волковысском районе. Репортаж СТВ
История одного памятника. В Лидском районе бизнесмен реставрирует старинную водяную мельницу
История одного памятника. В Лидском районе бизнесмен реставрирует старинную водяную мельницу
Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ
Такая мельница – редкость не только для Полесья, но и для всей Беларуси. Репортаж СТВ
«Это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет». В Беларусь вернулись 5 картин и 4 скульптуры, бывшие в частной коллекции за границей
«Это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет». В Беларусь вернулись 5 картин и 4 скульптуры, бывшие в частной коллекции за границей
В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему
В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему
«Чтобы заниматься иконами, нужно духовную жизнь вести». Как создают уникальные иконы в Копыле
«Чтобы заниматься иконами, нужно духовную жизнь вести». Как создают уникальные иконы в Копыле
Все новости по теме Историко-культурные ценности Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru