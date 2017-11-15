﻿ «Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе

15.11.2017 - 18:45

Новости Беларуси. Бывшее здание детского сада перепрофилировали в приют для одиноких стариков и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дом рассчитан на 6 человек. Недавно появились и первые постояльцы. Они будут жить самостоятельно, но под присмотром социальных служб. Условия – более чем комфортные: две жилые комнаты, гостиная, кухня и санузел.

Есть вся необходимая бытовая техника, мебель и кухонные принадлежности Платить жителям придется только за коммунальные услуги.

Светлана Малиновская, директор Копыльского территориального центра обслуживания населения: 
Они живут не одни. Здесь организовано оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. Ежедневно приходит социальный работник, который оказывает помощь в приготовлении еды, уборки, стирки. 

Зинаида Коляда:
Все сделано, как говорят, на пять. Лучше не нужно. Тепло. 

София Горощеня:
У меня никого нигде нет. Спасибо моим соседям и всем добрым людям за то, что за мной все смотрят, что я никем не брошена, что все со мной. 

Проект «Дома надежды» победил в конкурсе местных инициатив. Реализовать идею удалось с помощью совместной программы развития ООН и Министерства экономики. Подобные дома совместного проживания работают в Узде и Вилейке.


 

«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В доме Неманской установили специальный подъемник для женщины, которая передвигается на инвалидной коляске
В доме на Неманской установили специальный подъемник для женщины, которая передвигается на инвалидной коляске
Социальная няня для брошенных детей появилась в Борисовской инфекционной больнице
Социальная няня для брошенных детей появилась в Борисовской инфекционной больнице
Дом ночного пребывания на Ваупшасова для людей без определённого места жительства готов к зимнему периоду
Дом ночного пребывания на Ваупшасова для людей без определённого места жительства готов к зимнему периоду
Благотворители из Германии оказали помощь детским садам Воложинского района
Благотворители из Германии оказали помощь детским садам Воложинского района
Туфли всего за 81 копейку: 300 семьям в Могилеве профсоюз и работодатели помогли собрать детей к 1 сентября
Туфли всего за 81 копейку: 300 семьям в Могилеве профсоюз и работодатели помогли собрать детей к 1 сентября
Детская обувь со 70% скидкой и материальная помощь: в Могилеве родителям помогают собрать ребенка в школу
Детская обувь со 70% скидкой и материальная помощь: в Могилеве родителям помогают собрать ребенка в школу
Более 60 тысяч многодетных семей Беларуси получат единовременную матпомощь для подготовки к новому учебному году
Более 60 тысяч многодетных семей Беларуси получат единовременную матпомощь для подготовки к новому учебному году
Светлана Коваль
Новая редакция закона о детских пособиях принята в Беларуси
Все новости по теме Социальная помощь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru