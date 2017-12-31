Доминировать будет желтый цвет. Каким будет фейерверк на Новый год в Минске?

Новости Беларуси. Самое лучшее место для новогоднего стендапа именно здесь. В прямом смысле слова оказываешься внутри праздничных событий, и именно здесь, на Октябрьской площади в Минске, у Главной елки страны, уже через несколько часов сотни минчан и гостей столицы встретят Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И таких площадок по всему Минску десятки. Но самая масштабная уже развернулась на набережной Свислочи, у Троицкого предместья.