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Достаточно взять паспорт: как попасть на выставку петербуржских живописцев Юрия Белозерского и Любови Вячеславовой в Минске

20.02.2017 - 22:37

Новости Беларуси. Два художника – два взгляда. В Минске в Президентской библиотеке Республики Беларусь проходит выставка петербуржских живописцев Юрия Белозерского и Любови Вячеславовой. Авторы представляют знаменитое творческое объединение «Товарищество передвижных художественных выставок».

Мастера-реалисты из северной столицы презентуют минской публике персональную коллекцию картин. В них – мотивы родной земли, историческое и культурное наследие. Всего на выставке несколько десятков произведений искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Многие работы Белозерского и Вячеславовой находятся в частных коллекциях и музейных собраниях России, Франции, Германии, Италии, Финляндии, США. Увидеть воочию полотна талантливых художников можно до конца марта. С собой нужно взять лишь паспорт или читательский билет.

Достаточно взять паспорт: как попасть на выставку петербуржских живописцев Юрия Белозерского и Любови Вячеславовой в Минске

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