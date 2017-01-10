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Достаточные основания предполагать нелегальную миграцию: МВД Беларуси о пропавших студентах БГЭУ

10.01.2017 - 21:01

Новости Беларуси. «Пропавшие» студенты из Бангладеш, скорее всего, являются нелегальными мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о 24 иностранцах, которые приехали на обучение в Белорусский государственный экономический университет

на факультет довузовской подготовки. Проверку по резонансному прецеденту проводят компетентные органы Беларуси, России и стран ЕС. Сейчас миграционные службы информацию обобщают. По последним данным,

одна часть граждан Бангладеш отправилась в Россию, другая – в Европу, третья была выявлена на участке украинской границы.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Есть достаточные основания полагать, что это – нелегальная миграция. Мы в ближайшее время попробуем пересечь этот канал. Информацию в настоящее время приходится обрабатывать, работать с посредниками для того, чтобы выявить те риски, которые существуют.

Все эти процедуры приглашения граждан стран повышенного риска для того, чтобы сделать соответствующие выводы для себя и четко понимать, с какими странами мы можем работать, а в отношении каких нужно выстраивать дополнительные требования.

Достаточные основания предполагать нелегальную миграцию: о пропавших студентах БГЭУ

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