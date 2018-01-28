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«Достижения белорусских учёных – предмет гордости нашей страны». Президент поздравил исследователей с Днём науки

28.01.2018 - 15:23

Новости Беларуси. День науки отмечают 28 января в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 тысяч человек ежедневно заняты в этой сфере. В нашей стране для воплощения их идей созданы все условия. Главным центром  научной мысли остается Национальная академия наук. Она начала работу еще в 1928 году. Здесь развивают самые перспективные направления, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников.

В Минске прошло собрание научной общественности. Встреча собрала около 500 человек из всех регионов страны. Лучшее подтверждение труда ученых – конечно, конкретные разработки. В  Национальной библиотеке была представлена масштабная экспозиция. На ней около 70 организаций страны демонстрировали свои достижения. Они касаются самых разных сфер жизни. Здесь и ДНК-технологии для животноводства, и матричные двигатели для космических нано- и микроспутников.

Рухолла Катеби, дипломат посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:
Возле стенда Министерства здравоохранения мы увидели интересные препараты кровоостанавливающие. Так, в Иране очень большой риск землетрясений и нам такие препараты интересны. Не так давно белорусская делегация посещала Иран, и мы заключили несколько договоров о сотрудничестве именно в области фармацевтике.

Денис Шабров, заведующий отделением научно-технической информации Института физики НАН Беларуси:
Данная разработка представляет собой для облучения красным и инфракрасным излучением икры ценных пород рыб. Это очень важно в первые дни жизни данных эмбрионов. Это повышает их стойкость и выживаемость на 30-40 %.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Нефти мало, руды, газа нет и так далее. Нам сам Бог велел заниматься наукой для того, чтобы высоких технологий, как сейчас говорят 5, 6, 10 этап, технологические уклады развивать и на этом зарабатывать деньги. Внимание затратам на материалы исходные, которые надо покупать по импорту, к сожалению, и максимально добавлена стоимость за счет ноу-хау, за счет высоких технологий.

Особое внимание сейчас уделяется молодому поколению исследователей. Для реализации их проектов уже внедряется модель «Университет 3.0».

Для повышения престижа научной деятельности в Беларуси выстроена система поддержки талантливой молодежи. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко представителям сферы. «В современном динамичном мире наука является основой построения сильного и процветающего государства. Достижения белорусских ученых – предмет гордости нашей страны. Благодаря вашим исследованиям и разработкам создаются новые производства и целые отрасли национальной экономики, появляются уникальные медицинские технологии, решаются вопросы продовольственной безопасности» – подчеркнул глава государства.

«Достижения белорусских учёных – предмет гордости нашей страны». Президент поздравил исследователей с Днём науки

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