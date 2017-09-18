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В Дрогичинском районе ветер крушил деревья, а неподалеку снесло жестяную крышу остановки: что принёс в Беларусь циклон «Томас»?

18.09.2017 - 18:45

Новости Беларуси. Во власти стихии. Циклон «Томас», накрывший Европу, смещается по северо-западным границам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дожди, грозы и сильный ветер наблюдаются во всех регионах. В некоторых городах оказались подтоплены улицы. Штормовой ветер обесточил десятки населённых пунктов по стране. Особенно от стихии пострадали Брестская и Минская области. Оранжевый уровень опасности синоптики объявили еще накануне. Татьяна Ревизоре – собрала хронику непогоды. 

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Наделавший шуму в Европе, циклон под названием «Томас» смещается по северо-западным границам Беларуси. В нашу страну опасный гость еще ночью принёс дожди, грозы и шквалістый ветер. Последний, кстати, особенно разрушительный. Порывы местами достигали 24 метров в секунду.

На эту деревню в Дрогичинском районе ураган обрушился с самого утра. Многие дома остались без электричества. Ветер крушил деревья. А совсем неподалеку и вовсе снесло жестяную крышу остановки. Не устояла в битве со с ветром и вишня Татьяны Млынчик. С последствиями сильнейших порывов женщине помогают справляться соседи.

Федор Дышко, житель деревни Завелёвье (Дрогичинский район):
Это стихия, что наделала, надо убрать. Она ж одиночка женщина. Буря еще больше поднимается. С утра была меньше, а сейчас больше.

Еще несколько деревьев было повалено в Минске. Одно из них упало прямо на проезжую часть. Обошлось без пострадавших, однако контактная трамвайная сеть была повреждена. Общественный транспорт на участке взял вынужденный часовой тайм-аут. Порывы ветра стали также и причиной обрыва линий электропередачи.

Константин Момотюк, житель деревни Завелёвье (Дрогичинский район):
Свет пропал. Где-то до обеда не было, до часу.

Больше всего пострадали Минская и Брестская области. К примеру, в последней в списке обесточенных оказались сорок четыре населённых пунктов. Восстановительные работы проводились в кратчайшие сроки.

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:
Количество отключенных населённых пунктов у нас не превышало полпроцента от количества всех населённых пунктов республики. Устраняются повреждения за полтора-два часа.

А вот северу страны пришлось столкнуться с другой стороной стихии. Мощный ливень затопил улицы и частные подворья Браслава. Дренажная система города не справилась с потопом.

Уровень воды достиг бордюрной линии. К устранению последствий ливня привлекали технику МЧС. Тем временем, в Шарковщине за 9 часов выпала треть месячной нормы осадков.

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Последствия непогоды ликвидируют оперативно, однако расслабляться все еще рано. По прогнозам синоптиков, дожди в Беларуси сохраниться до конца этой недели. А из-за сильно ветра оранжевый уровень опасности объявлен и на 19 сентября.

В Дрогичинском районе ветер крушил деревья, а неподалеку снесло жестяную крышу остановки: что принёс в Беларусь циклон «Томас»?

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