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Дружина Президента стала первым финалистом X Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд

01.04.2017 - 16:43

Новости Беларуси. И начнем выпуск с жарких ледовых баталий. Дружина Президента Беларуси стала первым финалистом X Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд.

Сегодня на льду «Чижовка-Арены» фавориты турнира обыграли хоккеистов брестской области.

Финальный счет ­­ 10:3.

Глава государства принял участие в этом поединке и отличился тремя результативными передачами. В прочем, оба соперника были настроены на победу и показали красивую игру.

Степан Пономарев, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Много болеют, кричат. Выходи играй в хоккей, получай удовольствие, доставляй удовольствие болельщикам. Вот и все.

Первый этап соревнований, напомню, команда Президента завершила на первом месте.

Брестчане оказались – на четвертом. 

Судьба второй путевки в финал решится в противостоянии дружин Минской и Гомельской областей, они заняли соответственно  второе и третье места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружина Президента стала первым финалистом X Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд

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