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ДТП на Кальварийской: комментарий министра МВД

25.10.2017 - 11:59

Новости Беларуси. 25 октября министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал ситуацию по ДТП, которое произошло на улице Кальварийской в начале октября.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра МВД, проверка продолжается.

В ответ на вопрос, почему инспектор отпустил виновника ДТП, Игорь Шуневич сказал, что «если будет установлено, что инспектор нарушил инструкцию, он будет наказан за это. А проверка выяснит, почему он это сделал».

Авария на Кальварийской: за рулем BMW был россиянин, администратор одного из медцентров Минска (подробности здесь).

Напомним, что местонахождение виновника аварии сейчас неизвестно. Он объявлен в розыск.

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