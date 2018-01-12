ДТП на трассе Слобода-Новосады. Mitsubishi сбил жителя Жодино, мужчина находится в больнице

Новости Беларуси. Происшествие с участием пешеходов зафиксировано на 28-м километре дороги Слобода-Новосады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель легковушки сбил мужчину, жителя Жодино, который с тяжелыми травмами попал в больницу.