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ДТП на трассе Слобода-Новосады. Mitsubishi сбил жителя Жодино, мужчина находится в больнице

12.01.2018 - 19:30

Новости Беларуси. Происшествие с участием пешеходов зафиксировано на 28-м километре дороги Слобода-Новосады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель легковушки сбил мужчину, жителя Жодино, который с тяжелыми травмами попал в больницу.

ДТП на трассе Слобода-Новосады. Mitsubishi сбил жителя Жодино, мужчина находится в больнице

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