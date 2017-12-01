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ДТП с двумя фурами в Крупском районе: один человек погиб

01.12.2017 - 20:27

Новости Беларуси. В Крупском районе столкнулись две фуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель-поляк одной из них погиб. Второй участник ДТП с тяжелыми травмами находится в больнице. Причину аварии выясняют.

ДТП с двумя фурами в Крупском районе: один человек погиб

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