﻿ ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека

04.05.2018 - 18:34

Новости Беларуси. Жестокое ДТП В Солигорском районе: 23-летний водитель легковушки пошел на обгон возле деревни Гоцк и столкнулся с трактором, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От полученных травм два пассажира легковушки – парень и девушка – погибли на месте.

Вероника Барковская, официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:
Степень тяжести телесных повреждений, их характер, локализацию и механизм образования и причину смерти установят судебные медицинские эксперты. В ходе проведения автотехнической экспертизы в том числе предстоит определить скорость, с которой двигался автомобиль, и установить, имелись ли неисправности, существовавшие до момента аварии, которые могли стать причиной трагедии.

ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека
ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека
Фото. ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека
ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека
Фото. ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Под Плещеницами столкнулись две иномарки: на скользкой дороге автомобиль развернуло и вынесло на встречную
Авария под Логойском унесла жизнь женщины-водителя
ДТП, 27 марта
Вблизи Кургана Славы под Минском перевернулась маршрутка, а на трассе Минск-Вильнюс легковушка столкнулась с фурой
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
В Червенском районе Renault врезался в дерево. Водитель погиб
ДТП в Узденском районе. При столкновении с грузовиком легковушку отбросило в дерево
ДТП в Узденском районе. При столкновении с грузовиком легковушку отбросило в дерево
В Несвижском районе пассажир легкового авто погиб из-за песчаной бури в субботу
В Несвижском районе пассажир легкового авто погиб из-за песчаной бури в субботу
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
В Минской области столкнулись фура и легковушка. Погиб пассажир Volvo
В Молодечно водитель легковушки наехал на 6-летнюю девочку
В Молодечно водитель легковушки наехал на 6-летнюю девочку
Под Минском внедорожник наехал на МАЗ: водитель легкового автомобиля погиб на месте
Под Минском внедорожник наехал на МАЗ: водитель легкового автомобиля погиб на месте
Все новости по теме Авария в Минской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru