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Дублем Белого команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии

06.04.2019 - 17:14

Новости Беларуси. 6 апреля жаркие ледовые баталии развернулись в Молодечно. Первый матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба завершился победой команды главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она в суровом бою со счетом 3:1 обыграла дружину Минской области. Сухой первый период, результативный второй – 2:1. Казалось бы, шанс отыграться еще был, но интригу разбила третья шайба, влетевшая в ворота Минской области в середине последней 20-минутки. Ее автором стал игрок команды Президента Павел Белый. Бомбардир сегодня отметился дублем, начав и окончив «красивый» счет.

Алексей Баранов, защитник команды Президента:
Когда играем, апогей так называемый того, что мы делаем на льду, того, что вы не видите. Для нас, конечно, это праздник, когда приходит столько зрителей.

Андрей Ращиниский, нападающий команды Минской области:
Хотели бы победить, да, но победит сильнейший. Поэтому игра покажет.

Замечательно. Атмосфера прекрасная, хоккей очень интересный.

Спасибо. Очень понравилась игра. На нашей молодечненской земле мы рады приветствовать всех, тем более что у нас такие замечательные условия для хоккейных игр.

Серьезное противостояние мотивировали и традиционно переполненные трибуны, ведь хоккей в нашей стране не просто игра – спортивный интерес, граничащий с настоящим праздником.

Финальная серия продлится до двух побед. Второе противостояние намечено на 13 апреля. Игра пройдет в столичном «Олимпик Парке».

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