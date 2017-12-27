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Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии

27.12.2017 - 13:33

Новости Беларуси. Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии. С минуты на минуту в одном из аэропортов Москвы должен приземлиться самолет, на борту которого находятся наши соотечественники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их встретят белорусские дипломаты.

Сергей Здота: «Нас хотели заставить продлить контракт, оставить работать» (подробности). 

В дальнейшем посольство окажет необходимое содействие в возвращении граждан на родину.

Сергей Здота и Инна Бабуш работали в Ливии по контракту с 2010 года. В октябре 2017 они были задержаны вооруженными людьми. Содействие в освобождении белорусов оказали МИД России и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сообщается также, что вместе с ними была освобождена группа россиян.

Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии

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