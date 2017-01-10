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Два микроавтобуса столкнулись в Столбцовском районе: в одном из маршрутных такси находилось 6 детей

10.01.2017 - 17:25

Новости Беларуси. В Столбцовском районе столкнулись два микроавтобуса.

В одном из них – маршрутном  такси – находились 15 пассажиров, в том числе шестеро детей.

Они в сопровождении педагога ехали в оздоровительный лагерь. Учительнице понадобилась помощь спасателей. 

Женщину из авто пришлось эвакуировать с помощью специального инструмента. Она госпитализирована с предварительным диагнозом –

черепно-мозговая травма, травматический шок.

Тремя бригадами скорой помощи и оперативным автомобилем МЧС 10 пострадавших маршрутки с травмами различной степени тяжести были доставлены для осмотра в приемное отделение больницы.

Все дети были госпитализированы.

И после отпущен домой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два микроавтобуса столкнулись в Столбцовском районе: в одном из маршрутных такси находилось 6 детей
Два микроавтобуса столкнулись в Столбцовском районе: в одном из маршрутных такси находилось 6 детей
Фото. Два микроавтобуса столкнулись в Столбцовском районе: в одном из маршрутных такси находилось 6 детей
Два микроавтобуса столкнулись в Столбцовском районе: в одном из маршрутных такси находилось 6 детей
Фото. Два микроавтобуса столкнулись в Столбцовском районе: в одном из маршрутных такси находилось 6 детей
Два микроавтобуса столкнулись в Столбцовском районе: в одном из маршрутных такси находилось 6 детей
Фото. Два микроавтобуса столкнулись в Столбцовском районе: в одном из маршрутных такси находилось 6 детей

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