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Лидерами молочной отрасли Пуховичского района стали две сестры

25.01.2017 - 17:43

Новости Беларуси. Семейный подряд на ферме. Родные сестры – доярки из Пуховичского района стали лидерами молочной отрасли района. Работают передовики на старой молочно-товарной ферме «Калиновка» сельхозфилиала «Дричин».

Между тем, это не мешает молодым женщинам побеждать в своеобразном животноводческом соревновании.

Кстати, любовь к животным сестрам внушили родители, которые всю жизнь работали на этой же ферме.

Попробовав работать в строительстве, девушки вернулись в родную деревню и нашли себя в молочной деле.

 Наша съемочная группа встретилась с теми, кто добывает «большое» молоко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Две сестры из Пуховичского района стали лидерами молочной отрасли региона

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