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Двое рыбаков провалились под лед в Смолевичском районе. Один погиб

13.01.2018 - 18:22

Новости Беларуси. Десять утонувших – печальная статистика в Беларуси не останавливает любителей зимней рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Так, 13 января ловля рыбы в Смолевичском районе закончилась трагедией. Под лед Петровичского водохранилища провалились два человека, один из них погиб.

Напоминаем, в целях безопасности с 22 декабря в Беларуси действует запрет выхода на лед.

Рустам Черноокий, водолаз-спасатель, дежурный спасательной службы Комсомольского озера:
Запрет выходить на лед рыбакам, до 7 сантиметров толщины льда. Все, что происходит на нашем озере, мы контролируем. Следим, наглядную агитацию проводим.

Когда лет стал 7 сантиметров, это не значит, что безопасно.

Если человек шел по льду и провалился под лед, то ему нужно зацепиться за лед. Максимально избежать паники. Принять горизонтальное положение и постараться выползти на лед.

Двое рыбаков провалились под лед в Смолевичском районе. Один погиб

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