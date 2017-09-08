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Дворец спорта, «Чижовка-арена», зоопарк: что увидят минчане и гости столицы в День города

08.09.2017 - 23:21

Новости Беларуси. Свой юбилей столица отмечает масштабно и весело: сотни мероприятий пройдут и в центре Минска, и во всех районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как будет ходить общественный транспорт в День города в Минске

Дворец спорта

Григорий Азаренок, СТВ:
День города уже завтра, и встретит его Минск по-настоящему грандиозно. Основные гуляния пройдут здесь, на площадке возле Дворца спорта.

Чего здесь только не будет – и силовой экстрим, и выступления мастеров искусств, и праздничная ярмарка. Гуляния пройдут с самого утра до ночи. В 23:00 небо над столицей озарится ярким салютом, а возле ратуши пройдет историческая реконструкция. В общем, из центра можно будет не уходить вообще.

«Чижовка-арена»

Григорий Азаренок:
Отмечать праздник будут по всему городу. В Заводском районе основным местом гуляний будет площадка возле «Чижовка-арены».

Здесь шоу пройдет и в небе, и на земле, и на воде. В 10:00 начнутся детские спортивные соревнования. Не обойдется и без песен и танцев. Можно будет полетать и на вертолете. В 15:00 ожидается показательное выступление-шоу парашютистов. А рядом, в парке 900-летия, мастерство работы на воде покажут сотрудники МЧС.

Дмитрий Семенов, заведующий сектором культуры, управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:
Будут работать более 30 точек общественного питания с разнообразным перечнем меню, предоставления продовольственных товаров.

Свою программу подготовил каждый район города. Подробную информацию можно узнать на сайтах администраций.

Минский зоопарк

Григорий Азаренок:
Уникальную программу в день города подготовил минский зоопарк. Любой желающий сможет прокатиться на Луне и не только.

Помимо этого в можно будет увидеть шоу кинологов. Вы наверняка не знаете, как танцуют собаки. Тогда приходите завтра в зоопарк, здесь тоже не обойдется без артистов.

Наталья Горина, методист минского зоопарка:
Планируется ярмарка мастеров, мастер-классы разнообразные.

Торжества в Минске ничто не омрачит, погода обещает быть яркой и солнечной.

Дворец спорта, «Чижовка-арена», зоопарк: что увидят минчане и гости столицы в День города

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