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Единая база и контроль через камеры: как будем платить дорожный сбор с апреля 2019-го

14.01.2019 - 21:17

Новости Беларуси. Принцип справедливости: дорожный сбор можно будет платить помесячно, а при оплате за год – со скидкой в 20 %. Кроме того, откажутся от обязательной оплаты сбора при техосмотре. Такие нормы заложены в проекте указа Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 января нововведения обсуждали в общественной приемной «Белой Руси» парламентарии и представители Министерства финансов. По новой схеме водители будут оплачивать транспортный налог самостоятельно: через ЕРИП, на почте или в отделениях банка.

Валерий Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будет формироваться единая база, и контроль осуществляться камерами фото- и видеофиксации, сравниваться база с системой уплаты через ЕРИП. И, если будет выявлено, что за месяц физическое либо юридическое лицо не оплатило за проезд, выставляться штрафные санкции в двойном размере.

Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сам подход сегодня к формированию этого дорожного сбора – он наиболее прогрессивен. Почему? Формируется целевой фонд за счет сбора средств за уплату к допуску к дорожному движению. Их направляют на развитие дорожной инфраструктуры.

Планируется, что платеж в месяц не будет превышать 10 рублей, при этом сохранятся льготы для ветеранов и инвалидов. Новую схему оплаты планируют ввести с апреля 2019 года.

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