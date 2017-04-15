Единственный в Беларуси женский мотоклуб «Ласточки» впервые открыл байкерский сезон

Новости Беларуси. Громко и с размахом в Силичах прошло открытие мотосезона-2017.

Организаторами впервые выступил женский мотоклуб «Ласточки».

Поэтому и вход, а точнее, въезд для всех дам на железных конях – бесплатный. На празднике организованы детские площадки, конкурсы, выступления популярных белорусских групп. И хотя зрелищность в байкерских традициях, но безопасность прежде всего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Вершиловская, руководитель женского мотообъединения «Ласточки»:

Просьба, конечно, к водителям: смотрите в зеркала. Мы не летаем, мы точно такие же участники дорожного движения, как и вы. Мы стараемся не мешать никому, но и нам мешать тоже не нужно. Потому что у нас опасный вид транспорта и, к сожалению, любая ошибка может стать фатальной.