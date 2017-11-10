Эдуард Дубров: Ставку можно делать только на победу

Новости Беларуси. Финал Кубка Федерации в Минске. Отвечая же на вопросы журналистов о настроении на будущее противостояние, наши спортсменки отметили, что одним из важных факторов станет поддержка болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Морозова, игрок сборной Беларуси по теннису:

Это уже историческое событие для Беларуси, для всего белорусского спорта, поэтому

я очень жду накала борьбы.

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:

Для чего мы попадали в финал? Ставку можно делать только на победу. Никто не делает ставку на проигрыш.