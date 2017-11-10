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Эдуард Дубров: Ставку можно делать только на победу

10.11.2017 - 20:56

Новости Беларуси. Финал Кубка Федерации в Минске. Отвечая же на вопросы журналистов о настроении на будущее противостояние, наши спортсменки отметили, что одним из важных факторов станет поддержка болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал Кубка Федерации: первыми на корт выйдут Саснович и Вандевеге

Лидия Морозова, игрок сборной Беларуси по теннису:
Это уже историческое событие для Беларуси, для всего белорусского спорта, поэтому

я очень жду накала борьбы.

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Для чего мы попадали в финал? Ставку можно делать только на победу. Никто не делает ставку на проигрыш.

Эдуард Дубров: Ставку можно делать только на победу

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