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Ее «Масленица» вошла в 150 лучших работ: школьница из Дзержинска победила в Международном конкурсе рисунка имени Нади Рушевой

11.09.2017 - 18:58

Новости Беларуси. Битва красками. За 3 года учебы в образцовой студии десятилетняя Маша Кореневская не раз была лауреатом соревнований в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И вот – первый зарубежный дебют. С 11 работ, отправленных девочкой на конкурс, счастливой стала картина о масленичных гуляниях.

Оксана Войкшнарис, руководитель образцовой студии «Арт-лялька»:
Мы с Машей видели, как у нас в городе тоже ставили стол, на стол вешали петуха и туда залезал человек, которому доставался приз – петух. Работа велась серьёзная, мы долго думали, как это подать, как это сделать необычным способом. На победу мы не рассчитывали. Это чудо.

Маша Кореневская, победительница Международного конкурса рисунка имени Нади Рушевой:
Я такого не ожидала. Такой шок был. В будущем во многих конкурсах поучаствовать, так как это очень увлекательное и интересное занятие.  

Всего на конкурс было отправлено 15 тысяч рисунков из шести стран. И Маша – единственная участница от Беларуси. Ее «Масленица» вошла в 150 лучших работ. Наградят победителя в Москве в октябре.

Ее «Масленица» вошла в 150 лучших работ: школьница из Дзержинска победила в Международном конкурсе рисунка имени Нади Рушевой

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Фото: instagram.com/novaya_fabrika_zvezd
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