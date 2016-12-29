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ЕЭК: процесс создания инфраструктуры для зарядки электромобилей необходимо упростить

29.12.2016 - 10:54

Новости Беларуси. Евразийская экономическая комиссия поддерживает развитие электромобилестроения. Эксперты ЕЭК считают,

что процесс создания инфраструктуры для зарядки «чистых» машин необходимо максимально упростить.

Также специалисты полагают, что помимо собственно производства необходимо уделить больше внимания  популяризации электромобилей. 

В данной связи, особенно перспективными выглядят начинания белорусских ученых и производителей,

которые уже успели изготовить, например, прототип электротакси, а в 2017 году с конвейера сойдет первая партия «зеленых» авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭК: процесс создания инфраструктуры для зарядки электромобилей необходимо упростить

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