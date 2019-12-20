Эффективно и безопасно. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребёнку
Новости Беларуси. Впервые в СНГ. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малоинвазивные вмешательства не редкость для детской хирургии. Их делают с помощью эндоваскулярного протеза и УЗИ-датчика. Устройство через сосуды помещают в пищевод.
Однако в случае со Всеволодом из Молодечно это оказалось невозможно: орган мальчика был трансплантирован. Поэтому врачи приняли решение использовать внутрисердечный УЗИ-датчик. Такой метод показал себя успешно. Мальчика уже сегодня выпишут из больницы.
Павел Черноглаз, заведующий операционной ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Нам удалось это сделать. Датчик мы провели внутрь сердца. И под контролем внутри сердца мы выполнили процедуру. Эффективно, безопасно. Мы очень довольны самой процедурой. Помимо того, что мы смогли помочь ребенку, мы эту методику начали внедрять. Очень хорошая методика. Хорошая визуализация и качество структуры сердца.
В Беларуси каждый год около тысячи детей рождаются с врожденными пороками сердца. Такой дефект возникает у одного младенца из 100.
«Обеспечивает лучшее качество жизни». Впервые в Беларуси имплантировали инновационный кардиостимулятор
Новости Беларуси. 18 октября в РНПЦ «Кардиология» проведена первая операция по установке кардиостимулятора новейшего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технология появилась только в 2019 году, поэтому подобные операции в мире единичны, а в странах СНГ и вовсе не практикуются.
В чем преимущество для пациентов, узнавала корреспондент Камилла Шах.
Молодой человек 32 лет стал первым пациентом, которому хирурги установили новейший кардиостимулятор. Болезнь сердца у него приобретенная – развилась в течение месяца из-за воспалительных процессов. Сопровождалась редким пульсом, всего около 40 ударов в минуту. Как следствие, головокружение, предобморочное состояние и риск смерти. Но уже завтра парень встанет на ноги, а через несколько дней вернется к родным. Здоровый.
Олег Коваленко, врач – рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ «Кардиология»:
Новая методика позволяет именно добиться физиологического сокращения сердца так, как оно должно сокращаться. Этого мы достигаем путем имплантации кардиостимулятора, который синхронизирует работу предсердий и желудочков.
У новейшей технологии много отличий от предыдущей. Во-первых, она не требует полостного вмешательства. Операция проводится малоинвазивным методом. Но главное – электрод в сердце пациента теперь устанавливается так, что оба клапана работают синхронно. Это избавляет больного от одышки и сердечной недостаточности, что в свою очередь значительно продлевает жизнь.
Дмитрий Гончарик, врач – рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ «Кардиология»:
Обычные кардиостимуляторы, которые вставлялись раньше, любой компании, к ним присоединяется специальный электрод. Этот же стимулятор ведет себя совершенно по-другому. Он обеспечивает пациенту долгосрочный лучший результат и лучшее качество жизни на долгие годы вперед.
Технологию не зря называют самой современной. Она появилась в этом году и лишь единичные клиники мира начали ее применять. На постсоветском пространстве Беларусь первая.
Александр Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ «Кардиология»:
Буквально новая технология, которая была изобретена в Соединенных Штатах Америки, и сейчас наша страна выбрана в качестве проводников этой методики. Это все позволяет нам в первую очередь помогать нашим жителям, которые нуждаются в такого рода операциях.
Операции по установке кардиостимуляторов – одни из самых востребованных. Ежегодно в Беларуси их проводится около 4000. Специалисты из всех областных центров следили сегодня за имплантацией. Они пройдут подготовку на базе РНПЦ «Кардиология», чтобы у каждого белоруса был шанс на здоровое сердце.