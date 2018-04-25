﻿ Эффективность оценят в 2019. В Минском районе продолжается ремонт дорог местного назначения | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Эффективность оценят в 2019. В Минском районе продолжается ремонт дорог местного назначения

25.04.2018 - 17:28

Новости Беларуси. Привести в порядок. На Минщине продолжают модернизацию и строительство дорог местного назначения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обратить на это внимание, в частности поручил глава государства, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

К 2020 году асфальтобетонное покрытие приведут в надлежащее состояние. Изменятся пути, которые связывают областные и районные центры. Обещают привести в порядок и подъезды к небольшим населенным пунктам.

Андрей Довгилевич, заместитель начальника ДРСУ-169:
У нас на балансе есть порядка 540 километров гравийных и грунтовых автомобильных дорог. В первую очередь мы отрабатываем сразу главные дороги, где осуществляется маршрутное движение транспортных средств. Затем переходим на автодороги, которые являются транзитными между населенными пунктами, в которых есть учебные заведения, больницы, промышленные предприятия. А потом выходим отрабатывать дороги, которые являются подъездными к населенным пунктам и садовым товариществам.

Деньги для ремонта необходимо найти в местном бюджете. Определили ответственных и необходимые объемы. Эффективность оценят в 2019 году.

Эффективность оценят в 2019. В Минском районе продолжается ремонт дорог местного назначения

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко и Михаил Мясникович
Лукашенко поручил Мясниковичу разобраться со строительством дорог и одобрил повышение зарплат
Ямочный ремонт дорог в Минске
За некачественный ямочный ремонт дорог в Минске будут строго наказывать
Проблемы дорожного покрытия в Беларуси
«Минскавтодор-Центр» просит водителей информировать о ямах на дорогах
Около 2 700 км основных дорог Беларуси станут платными
Транспортники намерены к 1 мая привести республиканские дороги в порядок
Транспортники намерены к 1 мая привести республиканские дороги в порядок
Дорожники отремонтируют участок улицы Сурганова от Якуба Колоса до Куйбышева
Дорожники отремонтируют участок улицы Сурганова от Якуба Колоса до Куйбышева
«Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки». Президент об экстремалах, которые портят поля
«Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки». Президент об экстремалах, которые портят поля
Какие автомобили Минтранспорта предлагает освободить от оплаты за проезд по платным дорогам?
Какие автомобили Минтранспорта предлагает освободить от оплаты за проезд по платным дорогам?
Все новости по теме Государственная политика в области сельского хозяйства, Автодороги Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru