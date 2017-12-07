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Его продукцией пользуются каждый белорус: издательство «Белорусский дом печати» отмечает 100-летний юбилей

07.12.2017 - 10:05

Новости Беларуси. 100-летний юбилей отмечает издательство «Белорусский дом печати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без преувеличения можно сказать, что его продукцией сегодня пользуется абсолютно каждый житель страны. Ведь предприятие выпускает не только газеты, но и упаковку для многих продуктов питания. Более того, все государственные документы, паспорта и виды на жительство печатают именно здесь. Биометрические паспорта, которые белорусы начнут получать в начале 2019 года, также будут выпущены Домом печати.

Роман Олейник, генеральный директор издательства «Белорусский дом печати»:
Нынешнее время такое, что нужно идти к заказчикам, нужно уговаривать, завоевывать работу. Я хочу сказать, что сегодня все работы, которые мы выполняем по заказам издательств либо по упаковке – это работы, приобретаемые на конкурсной основе. И мы конкурируем с достаточно большим количеством предприятий.

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:
Беларускi дом друку зараз асвоiў вельмi ў шырокiм планенедзе каля 20% у яго вытворчасцi – гэта вытворчасць упакоўкi. I, безумоуна, гэта ўпакоўка зроблена па сучасных тэхналогiях i з улiкам не толькi сённяшняга, але i заўтрашняга дня.

В последние годы издательство делает ставку на производство упаковки, в том числе экологической. Для этого планируется наладить еще одну линию.

Его продукцией пользуются каждый белорус: издательство «Белорусский дом печати» отмечает 100-летний юбилей

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