Супермодель, супермама и суперженщина: что публикует Екатерина Доманькова в своем Instagram

Фото. katsia_d. В августе 2016 года Екатерина стала мамой во второй раз. «Вчера в список самых счастливых дней в жизни добавился ещё один. Я стала Мамой во второй раз. Мы тебя очень ждали, малышка Иванка»
Фото. katsia_d. Дети модели родились с разницей в 3 года, но практически в один день. Старшая – Маруся 22 августа, а младшая – 24. «Ты, то счастье и любовь, которые даришь мне,- самое волшебное, что есть в моей жизни! До тебя я даже не представляла, что можно ТАК любить ❤️❤️❤️ С Днём Рождения, мой ангел МАРУСЯ»
Фото. katsia_d. Гармонично ощущает себя в своем возрасте. Екатерина признавалась, что когда-то эмоционально ощущала себя на 19. «Завтра мне 28 и я понимаю, что больше не ассоциирую себя ни с одним числом. Я наконец-то начала жить в моменте и получать от него нескончаемое удовольствие. Для меня такая непривязанность означает одно – я по-настоящему счастлива!»
Фото. katsia_d. Девушка отмечала, что ее страница становится форумом мам. «А как иначе, если сейчас все время посвящено только материнству!». Эту фотографию Екатерина подписала: «Мама кошка и котята».
Фото. katsia_d. Екатерина много путешествует и публикует у себя на странице живописные фотографии из своих поездок.
Фото. katsia_d.
Фото. katsia_d. Бывает девушка и в Минске, в котором она любит проводить время. «Это страна, в которой я выросла. У меня к ней настолько теплые чувства, что, приезжая сюда, я забываю обо всем. Это для меня определенного вида такой ретрит, как говорят сейчас. Это психологическая отдушина моя».
Фото. katsia_d. Посещает и Национальный художественный. «Идти всем. Ну а я загляделась на Императрицу Екатерину. Эта личность с детства вызывает у меня большой интерес».
Фото. katsia_d. Екатерина любит читать. Правда признается, что много читать начала после 17 лет, когда уехала в США. Любимая книга – «Идиот» Достоевского. Среди любимых книг «Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго», «Война и Мир», «Сестра печали» В.С. Шефнер», «Игра в Бисер» Г.Гессе, «Бегущий за ветром» Х.Хоссейни, «Рождённый дважды» М.Мадзантини, «Два брата» Б.Элтон, «Муки и радости» И.Стоун
Фото. katsia_d. Супермодель делится с подписчиками тем, что сейчас читает и отмечает произведения, которые больше всего понравились.
Фото. katsia_d. «Пожалуй, книга, которую держу в руках, одна из самых впечатляющих, из тех, что я прочитала за последнее время. Здесь война, предательство, искупление... и самое главное, конечно, любовь. Всепрощающая и всепобеждающая. Уверена, понравится всем. Читается на одном вдохе».
Фото. katsia_d. Катя трогательно поздравила маму с праздником. «Мамочка! С Днём Матери тебя, моя любимая! В детстве я так мечтала быть на тебя похожей! Сейчас, глядя на нас с тобой со стороны, понимаю, что у меня всё получилось».
Фото. katsia_d. «Обожаю своего папу! Самые весёлые воспоминая из детства связаны с ним. Мы бесились так, будто между нами разница не в поколение, а словно её совсем нету. Дом стоял на ушах!» Девушка посвятила огромный искренний пост своему папе.
Фото. katsia_d. Девушка отметила 30 годовщину свадьбы родителей. «Мама с папой совсем не расстаются, а если всё же приходится провести друг без друга несколько дней, сильно скучают в разлуке. Мама становится грустной, а папа задумчивым. Меня это всегда очень умиляет».
Фото. скриншот из видео.
Фото. Три года назад девушка закончила МГИМО, куда перевелась после СПбГУ. В университет Екатерина поступила в 21. «Родители очень переживали, что жизнь сложится так, что я не найду времени или желания поступить в ВУЗ. Я не стала поступать сразу после окончания школы, решив сосредоточиться на модельной карьере, и ни разу об этом не пожалела. Ведь мне выпал удивительный шанс: узнать себя, понять, чем же я хочу заниматься в жизни».
Фото. katsia_d.
Фото. katsia_d.
Фото. katsia_d.
Фото. katsia_d.
Фото. katsia_d.