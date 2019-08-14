Екатерина Шелегова: «Мы нашли способ установить контроль практически над всеми психотропными веществами, которые появляются в наркообороте»
Новости Беларуси. Гены могут рассказать и о склонности к зависимостям разного рода. В том числе, наркотической. В МВД поделились тревожными фактами о подростковой наркопреступности. Эти правонарушения уже не просто детская шалость. Они носят организованный и серийный характер.
Как уберечь детей от опасного занятия, и как с такими преступлениями борются правоохранители. Об этом поговорим с гостем СТВ – заместителем начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Екатериной Шелеговой.
«На сегодня 98% всех веществ у нас запрещены»
Ольга Коршун, СТВ:
В СМИ время от времени просачиваются истории о том, на какие уловки идут наркоторговцы. Некоторые мамы в декрете продают наркотики, наркотики привозят на каршеринговых авто, делают закладки в общественном транспорте – уйма разных уловок.
Самые разные, новые наркотики появляются очень быстро, как вы отслеживаете их появление?
Екатерина Шелегова, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Здесь уже наработана схема не только нами, но и Государственным комитетом судебных экспертиз. Вы прекрасно знаете ту ситуацию, которая развивалась у нас, начиная с 2012 года, когда у нас неподконтрольные психотропные вещества буквально заполонили всю Республику Беларусь. Вследствие их потребления у нас погибло достаточно людей как молодого возраста, так и постарше.
Тогда мы нашли способ установить контроль практически над всеми психотропными веществами, которые появляются в наркообороте.
На сегодня 98% всех веществ у нас запрещены. Даже те вещества, которые появляются у нас на территории, уже внесены в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, который утвержден Министерством здравоохранения.
На сегодня могу сказать, что наша страна является уникальной и наш опыт приветствуется на международной площадке. То, что, например, появляется в обороте где-то за рубежом, наши эксперты об этом знают и устанавливают контроль над этими веществами. Порядок, механизм у нас предусмотрен в законе «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах».
«Мы видим тенденцию изменения конъюнктуры наркорынка»
Ольга Коршун:
Да, это передовой опыт, и мы о нем наслышаны. Но немного официальной статистики: в 2018 году выявили почти 5 тысяч наркопреступлений, пресекли 29 каналов поставок наркотиков из-за границы. Если проследить наркотрафик, какова статистика и тенденции в этом году?
Екатерина Шелегова:
Конъюнктура наркорынка начала изменяться благодаря нашему законодательству. Изначально у нас преобладали наркотики растительного происхождения – маковая солома. Как только у нас появился Декрет №1, наркосырьевая база, которая использовалась для изготовления ацетилированного опия, экстракционного опия, она начала потихонечку замещаться наркотиками синтетического происхождения. Как только появилась такая нехорошая тенденция неподконтрольных синтетических веществ, мы отреагировали законодательством и установили контроль практически над всеми синтетическими наркотиками, которые появляются в обороте.
Сегодня мы видим тенденцию изменения конъюнктуры наркорынка. И преобладают при изъятии гашиш, марихуана и, если говорить о синтетических веществах, то это альфа-PVP, мефедрон, амфетамин.
«Удавалось обнаруживать наркотики даже в луковой шелухе»
Ольга Коршун:
Какие самые необычные места закладок попадались на вашем профессиональном пути?
Екатерина Шелегова:
Нашим сотрудникам удавалось обнаруживать наркотики даже в луковой шелухе, одежде, вымоченной в растворе героина, и совсем недавно был пример: перевозили кокаин в бутылке из-под рома. Это не говоря о тех тайниках, которые оборудуют в автомобильном средстве. Например, в бензобаке провозили крупную партию гашиша в Минске в апреле прошлого года.
«Любое перемещение наркотиков через границу у нас незаконно»
Ольга Коршун:
Что касается провоза наркотиков. В некоторых западных странах популярны такие презенты, в которых, например, есть лист конопли. Человек покупает это, он не собирается это употреблять по назначению, поскольку он купил это в официальном магазине, он и не думает, что таким образом осуществляет контрабанду.
Екатерина Шелегова:
Контрабанда немного другое понятие, но это действительно незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств. Любое перемещение наркотиков через границу у нас незаконно.
Как будет проходить лечение наркозависимых в экспериментальном центре реабилитации?
Ольга Коршун:
Есть информация, что в МВД недавно заявили о создании экспериментального центра, который должен появиться в Минске к концу года. Там будет проходить реабилитация наркозависимых. На какой стадии сейчас создание этого центра, и действительно ли он будет эффективен?
Екатерина Шелегова:
Изучив ситуацию, которая складывается в нашей стране, и международный опыт, мы увидели, что системы длительной реабилитации у нас, к сожалению, в стране нет. Мы предложили медикам, Министерству труда и соцзащиты пересмотреть свои подходы и добавить в систему реабилитации наркозависимых социальную компоненту. Наркопотребитель попадает в центр длительной реабилитации, ему предлагают пройти реабилитационный курс лечения, который будет длиться где-то от 28 до 40 дней. Затем уже подключаются социальные работники, которые помогают ему восстанавливать его социальные связи: в трудоустройстве, в восстановлении документов, обучении.
В Гомеле мужчина продавал наркотики, пока его сын катался на аттракционах
Новости Беларуси. Вечером 7 августа в Гомеле был задержан мужчина, который продавал в парке наркотики, пока его сын катался на каруселях.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 53-летний безработный житель Мозыря приехал в Гомель вместе с 13-летним сыном, чтобы провести время в парке культуры и отдыха.
Второй целью гражданина была продажа наркотиков. Пока ребёнок катался на аттракционах, его отец продал пачку из-под сигарет, в которой находилось 4,2 грамма амфетамина. Мужчина был задержан, а мальчика правоохранители передали матери.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК РБ.
Установлено, что мужчина не первый раз занимается подобной деятельностью. 2 августа подозреваемый продал в Гомеле 1,39 грамма амфетамина.
По месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты 7 свёртков, в которых находилось спрессованное вещество. Находка была направлена на экспертизу.
Несколько недель назад в Минске 20-летний юноша предлагал детям попробовать наркотики.
О подозрительном парне в милицию сообщила мама одного из ребят – подробнее здесь.