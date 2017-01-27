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Экологичный Минск: в каждом районе планируется открыть экотропу

27.01.2017 - 23:34

Новости Беларуси. В столице рассматривают вопрос об увеличении озеленения территории.

Так, в каждом районе Минска должны появиться экологические тропы.

Здесь можно будет насладиться уникальный ландшафтом и пением пернатых, которые занесены в Красную книгу. Весной запланировано ввести вторую очередь парка имени Павлова и парка имени Уго Чавеса. А также восстановить Слепянскую водную систему.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Это, в первую очередь, поддержание в надлежащем состоянии парков и скверов, которые существуют сегодня. Возможно, дополнительное строительство каких-то городских зеленых территорий. И, безусловно, бережное сохранение того, что существует, при градостроительной политике.

Особое внимание сегодня уделяют раздельному сбору мусора: часть отходов уходит на вторичную переработку.

Благодаря этому за последнее время на городские свалки вывезли на 50 тысяч тонн меньше мусора.

К слову, в этом году намерены закрыть полигон «Северный», он уже исчерпал свои возможности. А вот работу Тростенецкого продлят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экологичный Минск: в каждом районе планируется открыть экотропу

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