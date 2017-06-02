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Экономическая безопасность и роль Беларуси между Востоком и Западом: конференция «Минский диалог» проходит в нашей столице

02.06.2017 - 14:16

Новости Беларуси. Беларусь стремится к равномерным торгово-экономическим связям со всеми зарубежными партнерами. Об этом 2 июня заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время международной конференции в рамках инициативы «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложная финансовая ситуация отмечается во всем мире. А такая позиция поможет Беларуси занять свою нишу на международных рынках и обеспечит экономическую безопасность. В целом мы открыты для сотрудничества. В данное время ведутся переговоры по вступлению нашей страны во Всемирную торговую организацию. Это откроет для отечественных экспортеров новые возможности.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
В течение короткого времени мы завершим переговоры с оставшимися государствами, их прядка 10-15. Активно работаем на женевской площадке, работаем в Брюсселе с нашими европейскими партнерами. Работа идет. Мы достаточно в короткий период времени пройдем тот отрезок пути, который нам осталось пройти.

Важным аспектом в налаживании продуктивного диалога эксперты считают и упрощение визового режима между Беларусью и ЕС. Наши дипломаты ведут активные переговоры в этом направлении. Между тем, иностранные инвесторы проявляют все больше внимания к нашей стране. Значительный интерес – к сфере высоких технологий.

Дуглас Гриффитс, заместитель директора по международным связям Европейского центра исследования безопасности:
Есть ингредиенты для экономической безопасности страны. Это международные связи и технологии. И здесь у Беларуси есть преимущество. Это сильная образовательная база. У вас много технических специалистов, инженеров, которые могут продвигать страну в этой сфере.

В «Минском диалоге» 2 июня принимают участие дипломаты, политики и общественные деятели. Темы международной встречи – экономическая безопасность в мире и роль Беларуси между Востоком и Западом.

Экономическая безопасность и роль Беларуси между Востоком и Западом: конференция «Минский диалог» проходит в нашей столице

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