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«Экономический и социальный эффект»: в «SOS-Детской деревне» в Марьиной Горке установили фотоэлектрическую станцию

02.06.2017 - 13:44

Новости Беларуси. В «SOS-Детской деревне» в Марьиной Горке солнечную энергию превращают в деньги. Фотоэлектрическая станция была установлена недавно, однако уже доказала свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ее помощью днем здесь экономят почти 70% от общего количества потребляемой электроэнергии. Кроме того, есть и другая выгода от использования такой системы – социальная.

Дмитрий Колтович, директор «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
Два эффекта: экономический эффект (понятно, что это экономия электроэнергии, которая потребляется детской деревней), а для детей это социальный эффект. Мы учим наших детей, как экономить электроэнергию на простых примерах. Мы им рассказываем, что им нужно выключать свет в своих домах, там, где он не должен гореть, например, в кухне или в других комнатах, когда там никого нет. Из районного бюджета мы не потратили ни копейки, наоборот это привлечение в район некоторых средств.

Технология внедрена при поддержке программы малых грантов Глобального экологического фонда в Беларуси. Эта же система функционирует и в детской деревне в Боровлянах. В глобальных масштабах работа фотоэлектрических станций благоприятно влияет на климат планеты. А в частных случаях по счетам за электроэнергию детские деревни теперь платят гораздо меньше.

«Экономический и социальный эффект»: в «SOS-Детской деревне» в Марьиной Горке установили фотоэлектрическую станцию

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