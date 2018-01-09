﻿ Экономить 30 % электроэнергии: зачем и где будут модернизировать фонари на минских проспектах | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Экономить 30 % электроэнергии: зачем и где будут модернизировать фонари на минских проспектах

09.01.2018 - 22:40

Новости Беларуси. Ярче, экономнее и красивее. Модернизацию фонарей на главных проспектах столицы в 2018 году продолжат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больше всего обновят участок на Победителей от улицы Мельникайте до Немиги с заменой опор и устройством новых сетей.

Некоторые фонари на Независимости горят уже больше 60 лет. Заменят примерно 80 кронштейнов, а опор – в 10 раз больше. Модернизация будет продолжаться до конца года. Есть и экономический эффект.

Олег Глушенков, главный инженер УП «Мингорсвет»:
В ночной режим будут переходить путем диммирования. Это позволит экономить порядка 30 % электроэнергии на данном участке магистрали.

Экономить 30 % электроэнергии: зачем и где будут модернизировать фонари на минских проспектах

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Транспортники взялись за наболевшую проблему выезда из города со стороны «Каменной горки»
Транспортники взялись решать проблему выезда из города со стороны «Каменной горки»
Почему на некоторых минских светофорах отключили таймеры
Почему на некоторых минских светофорах отключили таймеры
Движение по переулку Веснинка приостановлено, остановку 91 автобуса перенесут
Движение по переулку Веснинка приостановлено, остановку 91 автобуса перенесут
До конца года во дворах Фрунзенского района установят 1500 антипарковочных столбиков
До конца года во дворах Фрунзенского района установят 1500 антипарковочных столбиков
Реконструкция Верхнего города: что отремонтируют на Комсомольской
Реконструкция Верхнего города: что отремонтируют на Комсомольской
В Минске началось строительство Южной магистрали, которая разгрузит Кижеватова
В Минске началось строительство Южной магистрали, которая разгрузит Кижеватова
«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября
«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября
На 6 улицах Минска обновят проезжую часть по немецким технологиям
На 6 улицах Минска обновят проезжую часть по немецким технологиям
Все новости по теме Улицы Минска
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru