﻿ Экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован в БСМП Минска | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован в БСМП Минска

14.04.2018 - 11:50

Новости Беларуси. Линн Тернер – экс-вокалист группы Deep Purple – госпитализирован в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава, артист был доставлен в БСМП в Минске.

Пациент поступил в медучреждение с инфарктом миокарда. Его лечение проводится всеми возможными современными методами.

Сейчас состояние музыканта стабильно.

В июле прошлого года за помощью белорусских специалистов обращался солист легендарной группы Depeche Mode Дейв Гаан. Перед концертом в Минске музыканту стало плохо. Он был госпитализирован с кишечным расстройством.

«Спасибо за добрые пожелания»: солист Depeche Mode выписан из больницы в Минске (читать далее).

Фото: facebook.com/joelynnturnerofficial

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/willsmith
«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день
«Мы отлично провели время в вашей стране»: почему «The Rasmus» начинают тур с Минска и зачем берут с собой финскую рыбу
Фото: instagram.com/ververa
«Что бы ни случилось, будь спокоен как Брежнева»: Вера Брежнева упала во время концерта
«PROзвёзд». Певице Анне Плетневой поклонник подарил трактор
Фото: instagram.com/buzova86
Детские фото Ольги Бузовой опубликовал ее отец
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Елена Степаненко похудела на 46 килограмм. Секрет диеты артистки
Фото: instagram.com/lizavetabo
В сети обсуждают вторую беременность Елизаветы Боярской
Фото: instagram.com/schwarzenegger
«Я вернулся!»: Арнольд Шварценеггер отправился домой после операции на сердце
Все новости по теме Звезды
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru