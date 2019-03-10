Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Политика

Эксклюзив «Недели». Большое интервью с Натальей Кочановой

10.03.2019 - 14:58

Новости Беларуси. Первые итоги поручений после «Большого разговора с Президентом» и другие темы в интервью с главой Администрации Президента Беларуси Натальей Кочановой.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Мы разбираемся по всем этим вопросам, поднимаем документы для того, чтобы это была истинная правда и так, как должно быть.

Кадры, решающие всё. Какие критерии ставятся во главу угла при принятии кадровых решений в Беларуси?

Наталья Кочанова:
Прежде всего – это люди. Так говорит Президент нашей страны. Справедливое отношение к ним.

Роль женщины на работе…

Наталья Кочанова:
Женщина активно наступает на те позиции, которые еще недавно принадлежали мужчинам. Это по праву так.

И дома в праздники…

Наталья Кочанова:
Как меня поздравляют дома? Традиционно, как и всех женщин. Поздравляют, говорят добрые слова и пожелания успехов, благополучия и, самое главное, здоровья, пожалуй.

Итак, эксклюзив «Недели» – большое интервью с главой Администрации Президента Натальей Кочановой в программе «Неделя» 10 марта в 19.30.

Новости по теме

Вклад в общий каравай, повышение рождаемости и освоение новых зерновых культур: большое интервью с председателем Миноблисполкома

О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и II Европейских играх: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем

Председатель Солигорского райисполкома: «В настоящий момент сконцентрированы на развитии территории»

Средняя зарплата в 2019 году прогнозируется на уровне 1 тысяча 25 рублей. Анонс большого интервью министра экономики Республики Беларусь

О Беларуси на «Евровидении», Fed Cup и новой «Фабрике звезд». Интервью с Виктором Дробышем

«Я 10 лет болею раком, но я с ним договорился» – легендарный литовский актер Регимантас Адомайтис в программе «Простые вопросы»

Предприниматель, теле- и радиоведущий Дмитрий Потапенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

О крыльях бабочки, о танцующей дочке на концерте Стаса Михайлова и о креме после бритья – Александр Солодуха в программе «Простые вопросы»
‡агрузка...


Новости 24 часа

Лицо и сила нации. Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны накануне 8 Марта

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли граждане 33 стран, в том числе россияне

Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками

В Польше штормовой ветер срывал крыши, ломал столбы и деревья: последствия в 6 фото

Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде

«Это большая ответственность». Руслан Алехно стал звёздным послом II Европейских игр

В Эфиопии разбился пассажирский самолёт: на борту было более 150 человек

Эксклюзив «Недели». Большое интервью с Натальей Кочановой

Все новости