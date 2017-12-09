﻿ Эксклюзивная диадема для красавицы из сферы ЖКХ: в Гродно прошёл финал конкурса «Супер леди-2017» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Эксклюзивная диадема для красавицы из сферы ЖКХ: в Гродно прошёл финал конкурса «Супер леди-2017»

09.12.2017 - 19:08

Новости Беларуси. Самую красивую и талантливую работницу сферы ЖКХ выбирали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Финал конкурса «Супер-Леди» прошёл на сцене областного драматического театра. Швея, инженер, диспетчер, юрист – 17 красавиц разных возрастов и профессий боролись за право надеть корону победительницы. Эффектное шоу длилось больше трёх часов.

Вокальные поединки для Ирины Войтешик – обычное дело, а вот конкурс красоты – это что-то новое. Она – распределитель работ в коммунальном предприятии – там профессионал.

Дома – жена и мама двоих детей. Но готова доказать – нет предела совершенству.

Ирина Войтешик, распределитель работ УЖРЭП Октябрьского района Гродно:
Решила попробовать свои силы. Что-то такое новое, неизведанное. Поэтому хотелось окунуться в эту атмосферу. Меня поддерживают коллеги, семья, поэтому я настроена на победу.   

Начисления квартплаты, благоустройство, пошив одежды, транспортная логистика – всё это осталось на работе. На сцене же 17 красавиц-коммунальниц готовы доказать – они талантливы во всём.

Уроки дефиле и хореографии, подготовка индивидуальных творческих номеров – перед выходом на самую большую сцену области с конкурсантками целый месяц работали профессионалы. Всё ради главной награды.

Алеся Довгаль, победитель конкурса «Супер леди-2017»:
Вот эту корону, инкрустированную хрусталём и камнями Сваровски я передам сегодня новой «Супер Леди-2017».


И вот на сцене калейдоскоп из образов. От коллекции джинсовой одежды до вечерних платьев белорусских производителей.  

Галина Буро, СТВ:
Такой наряд, как сейчас на мне – это изюминка конкурса. В национальных костюмах участницы выйдут на заключительное дефиле под названием «Белорусская ярмарка». По мнению организаторов, платья с традиционными мотивами удачно подчеркивают красоту белорусских девушек.   

«Супер-Леди» не стандартный конкурс красоты. Здесь нет жёстких штампов и параметров. Возраст этих девушек от 21 года до 37 лет. Многие замужем и уже мамы.

Борис Козелков, председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:
Каждая участница представляет не только себя, но и свой трудовой коллектив, свою профессию. Они как бы самоутверждаются, они чувствуют себя увереннее после этих конкурсов.

Витаутас Лучинскас, руководитель профсоюзной организации Друскининкая (Литва):
Я с Друскининкая.  У нас, конечно, пока не проходят, потому что у нас, может, не созрела ещё ситуация профсоюзной деятельности к таким конкурсам. Но, я могу сказать уверенно, что очень приятно приезжать третий год.

Станислав Луневский, директор коммунального предприятия (Белосток):
Очень хорошая организация, хороший конкурс. Я аплодирую организаторам, за то, что сделали такой красивый конкурс. Надо подумать, чтоб у нас тоже такой конкурс сделать.

Пусть корона победительницы лишь одна, без титулов и подарков не останется никто. И главный сюрприз для всех конкурсанток – совместное новогоднее путешествие.

Эксклюзивная диадема для красавицы из сферы ЖКХ: в Гродно прошёл конкурс «Супер леди-2017»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/dnsolk
Mister Supranational-2017. 24-летний минчанин Денис Ольховик представит Беларусь
Фото: facebook.com/evgenia.tuleneva
Белоруска стала четвертой на конкурсе красоты среди девушек plus size
Фото: instagram.com/karenibasco
Физик из Филиппин победила в конкурсе «Мисс Земля»: 10 фото девушки
Евгения Тюленева
Евгения Тюленева представит Беларусь на конкурсе красоты для дам пышных форм Top of the World
Фото: instagram.com/polli_cannabis
10 фото представительницы Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Земля» Полли Каннабис
Белоруска вышла в финал конкурса «Мисс мира» среди девушек на инвалидных колясках: интервью с Александрой Чичиковой
Белоруска вышла в финал конкурса «Мисс мира» среди девушек на инвалидных колясках: интервью с Александрой Чичиковой
Фото: polinadibrova
«Это – мать моих детей»: Полина Диброва стала обладательницей титула «Миссис Россия»
Источник фото: https://www.instagram.com/shushanyeritsyan/
Самой красивой девушкой бывшего СССР стала модель из Армении: фотофакт
Все новости по теме Конкурс красоты
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru