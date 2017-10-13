Экскурсии для взрослых и для детей: новая экологическая тропа на Цнянке

Новости Беларуси. Прогулка с пользой для здоровья и ума: на Цнянском водохранилище открыли экологическую тропу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Ее протяженность – более 2 километров.

Тропа ведет к шести разным интерактивным зонам, где вам расскажут о жизни насекомых, растений, рыб и птиц. Также можно будет узнать о работе спасателей на воде.

Татьяна Саблина, заместитель начальника управления образования Советского района:

Проект очень интересный, зоновый. Состоит из шести зон, экскурсии.