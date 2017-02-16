новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Экскурсию для воинов-интернационалистов провели в краеведческом музее Клецка

16.02.2017 - 18:29

Новости Беларуси. В районах области продолжают чествовать ветеранов-афганцев.

В Клецком районе для воинов-интернационалистов провели экскурсию в местном краеведческом музее, где еще раз вспомнили трагические события почти 30-летней давности.

И предложили создать фотоэкспозицию, посвященную героям войны в Афганистане, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Захаров, председатель Клецкой районной ассоциации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане: 
Жизнь даётся один раз, и её нужно прожить с уважением.

Мы проводим интересные встречи в школах, в лицеях, училищах.

Нас всегда приглашают. Дети остаются довольными после наших встреч. Надо беседовать с детьми, надо им разъяснять. Всё-таки патриотизм должен быть.

Экскурсию для воинов-интернационалистов провели в краеведческом музее Клецка

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Не забыть страхи, которые пришлось пережить: в Минской области 15 февраля почтили память ветеранов Афганистана
Не забыть страхи, которые пришлось пережить: в Минской области 15 февраля почтили память ветеранов Афганистана
Напоминание о том, что не должно повториться: в Беларуси почтили память афганцев
Напоминание о том, что не должно повториться: в Беларуси почтили память афганцев
В честь павших товарищей: 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси
В честь павших товарищей: 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси
День памяти воинов-интернационалистов отмечают в Беларуси 15 февраля
Традиционное богослужение памяти погибших в Афганистане 14 феврали прошли в Минске
Традиционное богослужение памяти погибших в Афганистане 14 феврали прошло в Минске
В Борисове организовали митинг, посвященный 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана
В Борисове организовали митинг, посвященный 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана
Спустя 30 лет гомельчанин Павел Федорцов получил медаль «За отвагу» за службу в Афганистане
Спустя 30 лет гомельчанин Павел Федорцов получил медаль «За отвагу» за службу в Афганистане
Боль утраты в бронзе и камне: 20 лет назад в Минске появился памятник воинам-интернационалистам
Все новости по теме Воины-афганцы в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru