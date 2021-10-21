Елена Богдан: более 70 беременных женщин привились от коронавируса в Беларуси
Новости Беларуси. Более 70 беременных женщин и 6 кормящих мам привились от COVID-19 в Беларуси. Об этом заявила первый замминистра здравоохранения Елена Богдан. В четвертую волну пандемии медики чаще сталкиваются с тяжелыми формами заболевания у будущих матерей – это особенность вируса дельта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
Специалисты понимают, что единственная возможность остановить эпидемию, остановить тяжелые заболевания, наполняемость коек реанимации и, самое главное, использование всех самых высокотехнологичных методов (ИВЛ, а в отдельных случаях ЭКМО) для пациентов, которые больны COVID, – это только вакцинация. Очень отрадно, что люди нас слышат, люди услышали Президента. Я должна сказать, что мы начали подсчет процента вакцинированных, сколько вакцинировано за сутки первым, вторым компонентом. По регионам мы ведем очень давно. У нас есть поликлиники в Минске и регионах, которые привили уже более 50 % населения старшего возраста и населения, имеющего хронические заболевания. На сегодня самая главная наша задача – это именно вакцинирование нашего населения.
Кампания по вакцинации продолжается. В отдельных регионах прививки сделали более 35 % населения.
Уже больше 2 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Новости Беларуси. Текущая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19, остается одной из важнейших тем. В борьбе с заболеванием ведется непрерывная работа. Мобилизованы все силы. Ситуация на постоянном контроле главы государства и руководителей всех госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После поручения Президента оказание плановой медпомощи возобновили в полном объеме. В стране есть все необходимое, чтобы лечить пациентов от всех заболеваний. Это было подчеркнуто и на совещании в Совете Республики.
Министр здравоохранения: плановая помощь восстановлена в полном объеме, в том, в котором необходимо. Подробнее здесь.
Несмотря на по-прежнему высокие цифры по новым случаям заболевания коронавирусом, есть повод для оптимизма: за последнюю неделю снизилось количество госпитализаций. Об этом 23 октября сообщил министр здравоохранения.
Важный для страны вопрос – вакцинация. Она не будет принудительной. Президент ясно дал понять: личное дело каждого. И вместе с тем уже больше 2 миллионов белорусов прошли полный курс иммунизации.