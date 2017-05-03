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Элла Селицкая назначена председателем Белорусской федерации плавания

03.05.2017 - 22:53

Новости Беларуси. Новости Беларуси. В Белорусской федерации плавания новый председатель. Вместо Анатолия Тозика, который занимал пост с 2012 года, руководить ведомством будет Элла Селицкая (действующий заместитель министра по налогам и сборам, а в прошлом – член сборной БССР по плаванию). Замещать ее будут директор РЦОП по водным видам спорта Алла Чернова и главный тренер национальной команды Наталья Шоломицкая.

Помимо выборов нового главы, в рамках отчетно-выборной конференции были удостоены нагрудного знака за заслуги 9 человек,

в числе которых лидер белорусской сборной Александра Герасименя, а также ее тренер Елена Климова.

Александра Герасименя, призер Олимпийских игр по плаванию:
Всегда приятно, когда отмечают, тем более что это первые нагрудные знаки.

Тут, правда, второй номер после моего тренера, но мне приятно получить его одной из первых.

Не нужно цепляться за прошлое. Нужно о нем думать, отталкиваться, но всегда смотреть вперед. Учитывая, что председатель – мастер спорта и раньше был связан со спортом, я думаю, что знает некоторые проблемы изнутри. И вникнет в те, что возникли сейчас.

За прошедший олимпийский цикл сборная Беларуси завоевала 25 медалей на различных международных стартах.

Главной наградой стала бронза Александры Герасимени на олимпийских играх в Рио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Элла Селицкая назначена председателем Белорусской федерации плавания

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