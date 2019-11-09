«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу
Новости Беларуси. Все европейские звёзды муай-тай сейчас в минском Дворце спорта. Он принимает континентальный чемпионат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 5-й соревновательный день идут финальные бои среди юниоров. А также у мужчин и женщин в нескольких весовых категориях. В этот этап пробились 23 белорусских спортсмена. За их плечами – успешные поединки.
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К этому моменту чемпионами Европы в своих категориях стали Валерия Хватик и Илья Сырыцкий. Они одолели соперников из Польши и России.
Илья Сырыцкий, чемпион Европы по муай-тай среди юниоров:
Более менее собой доволен. Очень редко, когда можешь раскрыться на 100 %, но у меня это получается все больше. Без тренера, без вашей поддержки, без упорных тренировок ничего бы этого не было. Я не могу сейчас это рассказать – эмоции самые яркие и приятные.
Владимир Шурупов, тренер по муай-тай:
Я надеялся на него, в принципе вся команда надеялась, потому что он месяц назад выиграл первенство мира в Анталии, в Турции. Мы шли к домашнему этому чемпионату специально, целенаправленно готовились. Для детей это настоящая радость, гордость – сразиться на одном ринге с нашими взрослыми мэтрами тайского бокса. Дети просто в восторге от того, что они боксируют с ними на одном ринге.
10 ноября, в заключительный день соревнований, пройдут финалы среди взрослых. В них примут участие 10 белорусов: основные фавориты нашей команды. За исключением Виталия Гуркова и Андрея Герасимчука, они не смогли одолеть своих соперников в предыдущих поединках. Добавим, вход во Дворец Спорта свободный.
«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай
Новости Беларуси. Минский Дворец спорта в эти дни живет муай-тай. Там проходит чемпионат Европы по тайскому боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 ноября завершается четвертый соревновательный день. В программе был 51 поединок. Белорусы были заявлены в 30 из них – это и юниоры, и взрослые. К слову, сегодня наши спортсмены радовали публику, выигрывая в большинстве встреч.
Даниил Ермоленко, участник чемпионата Европы по муай-тай:
Бой был один из самых сложных на этом чемпионате Европы. Поэтому когда спустился, было так легко, так… Я еще тем более выиграл бой, я очень рад этому.
Дмитрий Варец, участник чемпионата Европы по муай-тай:
Придает сил, придает энергии, когда болеют, кричат, это немаловажный фактор, подготовка и сам настрой. Белорусы одни из самых сильных в мире по тайскому боксу, поэтому мы стараемся держать марку.
Чемпионат Европы кроме спортивной составляющей имеет еще и социальную направленность. Например, атлеты из разных иностранных команд посетили столичные школы, где рассказали детям подробнее о тайском боксе, а ребята в ответ познакомили их со своими достижениями.
Еще один необычный эксперимент провела российская команда. Спортсмены отправились в Жодино, где провели тренировку на БелАЗе.
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Вечером 8 ноября станут известны финалисты турнира. Титульные поединки состоятся в субботу и воскресенье (9 и 10 ноября).