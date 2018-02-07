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На 84 году жизни скончался народный артист Беларуси Геннадий Гарбук

07.02.2018 - 19:35

Новости Беларуси. На 84 году жизни скончался народный артист Беларуси Геннадий Гарбук.  

Об этом сообщили на сайте Купаловского театра.

В театре отметили, что «сейчас тяжело принять и осмыслить эту утрату, а также подобрать слова, которые могли бы выразить нашу глубокую скорбь как коллег и друзей».

Место и время похорон станет известно в ближайшее время.

Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в Ушачском районе. В 1958 году окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института. С 1958 года работал в Белорусском театре имени Якуба Коласа в Витебске.

Более 50 лет работал на сцене Купаловского театра – с 1962 года.

Геннадий Гарбук:
Я даже посоветовался с Ильинским Александром Константиновичем. Такой был в Витебске гениальнейший артист. Я подошел к нему и говорю, что меня приглашают в Купаловский театр. Он ответил, «понимаешь, в чем дело, у тебя тут рельсы проложены. Работ было много, а там будет конкуренция жестокая». Так оно и было.

Артист также снимался в кино. Одни из его самых известных работ – фильмы «Знак беды», «Люди на болоте», «Белые росы».

Геннадий Гарбук:
Есть такая привычка к сцене. Я настолько соскучился, что сны уже вижу. Один сон жуткий, что играю спектакль, а начинают зрители уходить, стучат каблуками и уходят, а мы играем, а они уходят. Остался только один ряд, потом один зритель – мы для него играем на разрыв души. Потом он поднимается, уходит и хлопает дверью. И тут я просыпаюсь, а у меня сердцебиение жуткое и весь в поту.

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